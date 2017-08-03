Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aynı yöntemle 10 yakın hırsızlık olayına karıştıkları belirtilen 2 şüphelinin Nilüfer İlçesi’nde bir prefabrik evi vinçle çaldıklarını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.Hıdır A. ve Faruk Ç., vinç kiralayarak Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde kendilerine ait olduğunu öne sürdükleri bir prefabrik evi Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi’ne götüreceklerini söyleyerek çaldı. Prefabrik evin sahibi M.E., evinin yerinde olmadığı görünce durumu polise bildirdi. Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunan Hıdır A. ve Faruk Ç. olduğunu belirledi. Polis ekipleri 2 şüpheliyi Hasanağa’da çaldıktan sonra boş araziye yerleştirdikleri prefabrik evde gözaltına aldı. 2 şüphelinin aynı yöntemle 10’a yakın hırsızlık olayı gerçekleştirdiği de belirlendi.

PREFABRİK EVİ BÖYLE ÇALDILAR

Hıdır A. ve Faruk Ç’nin Demirtaş Mahallesi’nden vinçle prefabrik evi çalmaları güvenlik kameraları ile kaydedildi. Özel bir şirkete ait vincin, yerinden söktüğü prefabrik evi dorsesinde götürdüğü ve 2 şüphelinin de aracın ön koltuğunda oturduğu görüldü. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.