Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün öğle saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan bir otoparkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otoparkın 4’üncü katından aşağıya sarkan vatandaşı gören çevre sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın bulunduğu bölgeye branda açarken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

“ÖZÜR DİLERİM, BENİ AFFET’’

Olay yerine çağrılan psikolog ve polis ekiplerince yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonrası intihar etmekten vazgeçen 34 yaşındaki 3 çocuk babası Yunus G., kendisini gözyaşları içerisinde izleyen eşi N.G.’nin önünde diz çökerek özür diledi. Öte yandan intihar teşebbüsünde bulunan Yunus G.’nin bulunduğu sokakta yaklaşık 100 kişi kaldırımlarda oturak durumu izlerken, bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile kayıt yaptı.

