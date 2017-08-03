Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakkallık yapan banın 3 çocuğundan en büyüğü olan ve bu yıl 8'inci sınıfa geçen Samet Barış Aydın, okulların tatile girmesinin ardından su tesisatçısının yanında haftalık 150 lira karşılığında çırak olarak çalışmaya başladı. Samet Barış Aydın, bu sabah tadilatı yapılan 5 katlı binanın su tesisatının yapımı için yeniden inşaata gitti. Burada tadilat çalışmaları kapsamında 4'üncü katın kırılan duvarı bir anda binanın iç ve dışına çöktü. Yıkılan duvarın bir bölümü bu sırada su tesisatı için çalışan ortaokul öğrencisinin üzerine devrildi.



Enkaz altında kalan Aydın'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürülen Samet Barış Aydın, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Aydın'ın cesedi otopsi için morga konuldu. Polis, olayın meydana geldiği inşaatta inceleme başlattı.