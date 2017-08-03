Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 33 kişi yakalandı.3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı ekipler, Topraktutan ve Kızılçat karakolları sorumluluk sahasında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan grubu fark etti. Sınır birliklerince yakalanan, aralarında kadınlarında bulunduğu 33 kişinin Suriyeli oldukları belirlendi.Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Hatay'da 33 yabancı uyruklu yakalandı
03.08.2017 - 16:32 | Son Güncelleme: 03.08.2017 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 33 kişi yakalandı.
Etiketler : Hatay,yabancı uyruklu,
493693 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493693.aspx
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