Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taylandlı 36 yaşındaki Naiphum Promratee, tapınak ziyareti yaptı. Taylandlı adam, ziyareti sırasında çukurda bulunan ayıya halat yardımıyla bir pirinç kasesi uzatınca felaketin eşiğinden dönüldü.

AYI SİNİRLENDİ

Ayının pirince ulaşmasına izin vermeyip oyun oynamaya başlayan turist, hayvanın sinirlenmesine neden oldu.





MÜDAHALAE SONUÇSUZ KALDI

Bir anda arka ayaklarının üzerine kalkıp Promratee'yi yanına çeken hayvan, çevredekilerin gözleri önünde 36 yaşındaki adamı uzun süre hırpaladı. Tapınaktaki diğer ziyaretçilerin sopa ve su dolu kova ile müdahalesi sonuçsuz kaldı.





ADAMI KAFESE TAŞIDILAR

Yetkililerin aç bıraktığı anlaşılan iri hayvan, yara bere içindeki bitkin adamı dişleriyle tutup kafesine taşıdı.