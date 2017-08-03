Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Melen Çayı’nda yaşanan balık ölümleri vatandaşların dikkatini çekti. Melen Çayında her yıl yaşanan balık ölümlerine bu yıl bir yenisi daha yaşandı. Melen Çayı’nın Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen Köyü’nde ki kısmında yüzlerce balık ölerek kıyıya vurdu. Balıkları toplayan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. Sabah saatlerinde balıkların öldüğünü fark eden vatandaşlar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Tarım il Müdürlüğü ekipleri numune alarak olay yerinden ayrıldılar.

Dokuzdeğirmen Köyü’nde oturan Sinan Çakır isimli vatandaş, artık balık ölümlerinin önüne geçilmesini isteyerek “Balık ölümleri ilk defa değil. Yetkililer artık buna bir dur desin. Bu melenin hali ne olacak bilmiyorum. Burası bizim. Az önce gelip numune almışlar. Daha önce de bu tip durumlara rastladık” dedi.