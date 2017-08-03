Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangın 2 annenin yüreğini yaktı. Çocuklarını bırakıp alışverişe gitmişlerdi, döndüklerinde cesetleri vardı.

ABLA YANGINA MÜDAHALE EDEMEDİ

Sayağzı Mahallesi'nde Sevgi Karakan ve Güneş Yapal isimli kadınlar çarşıya alışverişe çıktı. Sevgi Karakan 3 yaşındaki çocuğu Hasan Umut Karakan'ı, Güneş Yapal ise 9 yaşındaki oğlu Aykut ve 4 yaşındaki Durdu'yu 18 yaşındaki kızı Ümmühan Yapal'a bırakarak evden ayrıldı. Bir süre sonra evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına müdahale edemeyen Ümmühan Yapal evin dışına çıkıp bayıldı.

İKİ ÇOCUK YANGINDA CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ve ev içerisinde söndürme çalışmaları yapan itfaiye ekipleri 3 yaşındaki Hasan Umut Karakan ve 4 yaşındaki Durdu Yapal'ın cesedini buldular.

BAKKALA GİTTİĞİ İÇİN ÖLÜMDEN KURTULDU

Yangın sırasında 9 yaşındaki Aykut Yapal'ın ise bakkala gittiği için evde bulunmadığı öğrenildi.

SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Ölen çocukların aileleri olay yerinde sinir krizleri geçirirken, polis olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlattı.