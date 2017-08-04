Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 20:30 sıralarında Hurdacılar sitesinde bulunan bir kağıt fabrikasında çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak çıkan yangın, alanda bulunan kağıtların alev alması ile birlikte geniş bir alana yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangın yerine gelen belediyelerin iş makineleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangın da bir kişinin dumandan zehirlendiği, maddi hasarın büyük boyutta olduğu öğrenildi.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Atık kağıt deposunda çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alınabildi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın sırasında araç lastiklerinin de alev alev yandığı öğrenildi.

Yangını söndürmek için Yeni Mahalle itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı. Soğutma işlemlerinin devam ettiği yangının çıkış sebebi yapılacak olan çalışma sonrası belirlenecek.