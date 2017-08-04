Samsun'dan Çarşamba'ya giden 55 RT 071 plakalı özel halk otobüsü ile aynı yönde seyreden C 211102 Kazakistan plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otobüsteki 28 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Samsun'da halk otobüsü ile TIR çarpıştı: 28 yaralı
04.08.2017 - 01:50 | Son Güncelleme: 04.08.2017 - 01:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde halk otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 28 kişi yaralandı.
Etiketler : samsun,kaza,trafik kazası,samsunda kaza,
493775 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493775.aspx
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