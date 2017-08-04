Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştıkları inşaattan ilçeye dönen Habib Küybet (35) yönetimindeki 42 GG 221 plakalı hafif ticari araç, dağdan gelen sel sularına kapılarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Küybet ile yanındaki Fırat Tutak (18), Zeki Tutak (22), Fatih Özcan (34) ve Uğur Elmas (26) yaralandı.

Çevredekiler ve jandarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Sel sonrası kapanan karayolu, belediye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı.