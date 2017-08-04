Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 S 1881 plakalı otomobil, Uzunçayır mevkisinde, Hikmet Çınar'ın kullandığı 34 UB 8286 plakalı araç ile ardından Tülay Okman Kılıç yönetimindeki 34 TK 5659 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Hikmet Çınar ile yanında bulunan Hanife Çınar ağır yaralandı.

Araçta sıkışan Hanife Çınar, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hanife Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından aracı olay yerinde bırakarak kaçan 34 UB 8286 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.