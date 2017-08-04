Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mansurdede Mahallesi 143. Sokak'ta bulunan yapı malzemeleri satışı yapan işyerine ait büroda, saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılıp, tüm işyerini sardı. Yangına ilk müdahaleyi çevre sakinleri söndürme tüpleri ve taşıma suyla yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını söndürdü.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir kişiye ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Büronun kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.