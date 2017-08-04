Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza saat 02.30 sıralarında Kadıköy E-5 Karayolu Uzunçayır mevkii Anakara istikametinde meydana geldi. İddialara göre 34 S 1881 plakalı araç asfalt çalışması nedeniyle kapatılan yolda yavaşlayan 34 UV 8286 plakalı araca arkadan çarptı. Çarptığı araç ise aynı yönde ilerleyen Tülay Okman Kılıç yönetimindeki 34 TK 5659 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Hanife Çınar’ı çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralı olarak araçtan çıkarılan Çınar, ambulansla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan yara almadan kurtulan Tülay Okman Kılıç'ın kadın doğum profesörü olduğu öğrenildi. Kazaya sebep olan aracın şoförünün ise olay yerin den kaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis olayla kazaya sebep olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.