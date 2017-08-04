Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay gece saatlerinde Örnek Mahallesi Sivas Kongre Caddesi üzerinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddialara göre sitenin içerisinde bulunan bir binanın 3'üncü katındaki dairede bulunan Suriye uyruklu 20 yaşındaki Esra A. balkondan yere düştü. Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisindeki kadını Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kadın balkondan düşüşü ile ilgili olarak olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor.