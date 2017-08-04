Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağışların; Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Toroslar mevkii, Konya, Karaman, Osmaniye çevreleri, Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Hatay'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış ve bulutlanma ile birlikte iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğlede saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Adana: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 33

Antalya: Parçalı bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde iç kesimleri ile öğle saatlerinde il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 32

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı bulutlu 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40