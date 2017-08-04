Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları'nın saat 07.00'da İstanbul-İzmir seferini yapacak olan uçağı piste gitmek için taksi yolunda ilerlediği sırada bir yolcu rahatsızlandı. Bunun üzerine TK2310 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçak park yerine geri döndü. Uçağa çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede yolcunun şeker komasına girdiği anlaşıldı. Uçağın altına gelen ambulans ile yolcu hastaneye götürülürken, uçak bir saat elli dakika gecikmeli olarak Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.