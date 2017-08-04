Türk Hava Yolları'nın saat 07.00'da İstanbul-İzmir seferini yapacak olan uçağı piste gitmek için taksi yolunda ilerlediği sırada bir yolcu rahatsızlandı. Bunun üzerine TK2310 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçak park yerine geri döndü. Uçağa çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede yolcunun şeker komasına girdiği anlaşıldı. Uçağın altına gelen ambulans ile yolcu hastaneye götürülürken, uçak bir saat elli dakika gecikmeli olarak Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.
Yolcu komaya girdi, THY uçağı geri döndü
04.08.2017 - 09:56 | Son Güncelleme: 04.08.2017 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-İzmir seferini yapan uçağı yolcu aldıktan sonra pistte gittiği sırada bir yolcu şeker komasına girince geri döndü.
Etiketler : THY,İstanbul-İzmir seferi,şeker koması,
493846 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493846.aspx
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