Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Erçiş İlçesinde yaklaşık 2 yıldır Sosyal Bilimler Öğretmeni görevinde bulunan Tufan Bozdağ(33), bir süredir beraber olduğu ve Van Erçiş ilçesinde görev yapan kız arkadaşı İngilizce Öğretmeni Asiyegül Öztürk'e (28), Alaplı Terminalinde sürpriz evlilik teklifi yaptı. Sürprizden habersiz Bursa'dan bindiği otobüsle Zonguldak'a gelen Asiyegül Öztürk, araç sürücüsünün kendisine "Biletinizde sorun var" demesi üzerine otobüsten inerek bilet gişesine gitti. Bilet gişesi önüne gelerek işlem yapmak isteyen Öztürk, erkek arkadaşı Tufan Bozdağ'ın önünde diz çökerek sürpriz evlenme teklifiyle karşılaşınca kısa süreli şaşkınlık yaşamasının ardından teklife "Evet" cevabını verdi.



Şehir dışından gelen sevgilisine unutulmaz bir evlilik teklifi hazırlamak için planını hazırladığını söyleyen Bozdağ, "Güzel bir evlenme teklifi yapmak için arkadaşlarımla hazırlandık” dedi. Teklifin kabul edilmesinin ardından çevredeki vatandaşlar hep birlikte alkışlayarak gençlere destek verdi. Bozdağ, yanında getirdiği alyansı Öztürk'ün parmağına taktı.