Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu Gebze Muallimköy mevkiinde kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçmiş 4 araca çarparak tatil için memleketleri Şanlıurfa’dan Almanya’ya dönen 6 kişilik Erdoğan ailesinin ölümüne neden olmuştu. Olayda yaralı olarak hastaneye kaldırılan tır sürücüsü Ziver Aktaş, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen Aktaş, tutuklanarak cezaevine gönderidi.

Aktaş’ın mahkemedeki sorgusunda ise önüne bir aracın manevra yaptığını, ona çarpmamak için direksiyonu çevirdiğinde ise kontrolü kaybederek karşı şeride geçtiğini söylediği öğrenildi.