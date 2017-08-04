Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğal taşların iyileştirici gücüne inananların gözdesi kuvars; enerjisi ile bulunduğu alanlardaki negatif enerjiyi azaltırken, cep telefonu, televizyon, bilgisayar ve akıllı cihazlar gibi teknolojik aletlerdenyayılan radyasyonu da topluyor.

Modern Çağın Yoğunluğuna Kuvars Etkisi

Eski çağlarda başlayan ve bugün de kullanılan kuvars taşının gücünü temsil ettiğine ve bu taşı taşıyan kişinin bu gücü kavrayabileceğine inanılmaktadır. İnsanların üzerinde olumlu etkiler sergileyen kuvars taşı sağlıktan, insan psikolojisine kadar birçok alanda kendisini göstermektedir.

COANTE Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yöneticisi Nazlı Bahçeyaka, ‘’Modern çağda hayatın yoğun temposunda insanlar kendilerini mutsuz ve yorgun hissederken, çevredeki negatif enerjiyi yok eden ve pozitif enerji toplayan kuvars taşı kişinin kendine değer vermesinde etkilidir. Kuvars taşının eşsiz ışıltısını evinize taşımaya amaçlayan COANTE, pozitif sinerjiyi hissetmenizi sağlayarak hayatın yoğun temposuna karşı sizi motive eder. COANTE’nin dünyanın en son teknolojisini kullanarak oluşturduğu sınırsız tasarım seçenekleri olan kuvars esaslı kompoze taşları yaşam alanlarına sağlık, pozitif enerji ve huzur katar. Işıltınızı yansıtın!” sözleri ile kuvars taşının pozitif etkilerini özetledi.