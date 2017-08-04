Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merdivenköy Mahallesi Ressam Salih Ermez Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle çıkan yoğun duman apartmanın tüm katlarını sardı.

İtfaiye ekipleri binanın dışından uzattıkları merdivenle üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Yangında dumandan etkilenen biri kadın 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.