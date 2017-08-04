Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bilecik Belediyesi önünde yaptıkları yol ve asayiş uygulamasında 09 YM 185 plakalı otomobili kontrol amaçlı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, Şeyh Edebali Türbesi istikametine doğru kaçmaya başladı. Ekiplerin havaya ateş etmesi üzerine duran Atakan Y., gözaltına alınarak Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan kimlik sorgulamasında Atakan Y.'nin cezaevinden firar ettiği ve başkasına ait kredi kartını kullanmak suçlarından arandığı belirlendi. Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, şahsın yakalanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.