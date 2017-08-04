Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Tosya ilçesi organize sanayi bölgesinde servis yolundan çıkan 37 KE 986 plakalı otobüs ile 80 GE 175 plakalı tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralıların hastanelere kaldırılma çabası devam ediyor.