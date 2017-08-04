Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Tosya ilçesi organize sanayi bölgesinde servis yolundan çıkan 37 KE 986 plakalı otobüs ile 80 GE 175 plakalı tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralıların hastanelere kaldırılma çabası devam ediyor.
Kastamonu’da tır ile otobüs çarpıştı: 25 yaralı
04.08.2017 - 14:14 | Son Güncelleme: 04.08.2017 - 14:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’da tır ile otobüsün çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Etiketler : Kastamonu,kaza,
493912 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493912.aspx
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