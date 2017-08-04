Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi Gelebeç Mevkii’nde bulunan Aziz Nikolas Kilisesinin içi ve etrafı define bulma heveslilerinin sürekli hedefi oluyor. Yıllardır çeşitli kazılara maruz kalan Aziz Nikolas Kilisesinde iki yeni kazı daha yapıldı. İç giriş kapısı önünde titizlikle kazıldığı belli olan çukur yaklaşık 80 cm genişliğinde, 1.5 metre boyunda yapılan kazının derinliği ise yaklaşık 1.5 metre. Yeni kazıldığı anlaşılan diğer çukur ise bahçenin kilisenin narteks olarak adlandırılan çan kulesinin önünde bulunuyor. Kültür varlığı olarak öneme sahip olan Güllübahçe Aziz Nikolas Kilisesinin iç kısımlarına yazılan yazılar, içinde yakıldığı belli olan ateşler ve yıllardır define bulmak amacıyla kazı yapan şahıslar tarafından tahrip edilse de, görkemiyle ayakta durmaya çalışıyor. 29 metrelik uzunluğu ve 13 metrelik yüksekliği ile tarihe meydan okuyan dev binanın iç kısmında bulunan bazı işlemelerdeki renkler daha ilk günkü görkemini koruyor. Kilisenin bahçesinde Osteoflak denilen bir de kemiklik bulunuyor.

“AZİZ NİKOLAS KİLİSESİ’NİN TARİHİ NEDİR?”

1821 yılında, aynı yerde bulunan bir başka kilisenin üzerine (Noel) adına Gelebeç’li Rum’lar tarafından inşa edildiği bilinen kilise, yakın geçmişte cami olarak da hizmet vermiş. Doğu batı yönünde dikdörtgen plana sahip olan Aziz Nikolas Kilisesi’nin iki tane apsisi ve iki tane nefinin yanında önünde narteksi ve narteks üzerinde çan kulesi bulunuyor.