Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, ilçedeki açık cezaevinden kaçan hükümlü Gökhan Uslu (31), Ulu Cami Mahallesindeki semt pazarında gece 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Melih ve kardeşi Mustafa İşler'i pompalı tüfekle ateş ederek yaraladıktan sonra otomobille kaçtı.

Şüpheli bir süre sonra Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu yakınında Numune Sokakta karşılaştığı Kadir Yolal'ı da aynı tüfekle vurarak yaraladı.

Yaralılar, ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobille kaçtığı belirlenen firari şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.