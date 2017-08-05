Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sele dönüşen yağış sonrası Yatukçu mahallesinde bulunan çok sayıda evde su baskını yaşanırken, 4 araçta zarar gördü. Göle dönen cadde ve sokaklarda zaman zaman aksaklıklar yaşandı. Sel suları bağzı bölgelerde kaldırım taşlarını basarken ekili alanlara da zarar verdi.

Belediye anons yaparak tüm çalışanları göreve çağırdı

Yaşanan afet nedeniyle Bayat Belediyesi tüm personelini göreve çağırdı. Yağışın şiddetini azaltmasının ardından Bayat Belediyesi, cadde ve sokakların temizlik çalışması başlattı. Zabıta Komiserliği ve İtfaiye Amirliği ekipleri, sel sularıyla birlikte cadde ve sokakları dolduran kum, mil ile sökülen kaldırım ve parke taşlarını temizledi. Belediye Başkanı Ekrem Ünlü de ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.