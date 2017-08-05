Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır yaptığı birçok hizmetin karşılığı olarak ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü kazanan İhlâs Vakfı, 2017 yılı kurban vekâlet bedellerini açıkladı. Kurban vekalet bedellerinin piyasaya göre belirlendiğini ifade eden İhlâs Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Okyay, “Türkiye için kurban vekâlet bedelini 850 TL, yurt dışı için 600 TL olarak tespit ettik. Çok sayıda İhlâs Vakfı’nı seven dostlarımız da kurban vekâleti vermeye başladılar. İslam dünyasında açlıktan ve susuzluktan ölen milyonlarca insan var. Bu sebeple 23 ülkede kurban kesim faaliyetleriyle ilgili çalışma programı hazırladık. Bu sene Afrika’da ilave 5-6 ülke daha tespit ettik. İnşallah orada da bu kesimleri yapacağız. İhlâs Vakfı’nın ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsünde olması özellikle son bir sene için çok mühim. Ne için? Çünkü bin 500 vakıf ve derneğin devlete ihanet ettiği için kapatıldığı bir dönemde, İhlâs Vakfı devlete hizmet eden, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerinde bulunan bir vakıf olarak kabul edildi. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Aynı zamanda bu İhlâs Vakfı’nın ne kadar güvenilecek emin bir vakıf olduğunu da gösteriyor. Çünkü geçtiğimiz yıllardaki binlerce vakfın, derneğin kurban vekâleti almalarına rağmen kesmediklerini, ihanet ettiklerini öğrendik. Bu işler çok büyük bir vebaldir. İnsanlar İhlâs Vakfı’na güveniyorlar” diye konuştu.