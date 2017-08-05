Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Acıpayam istikametine giden Erol Değirmenci'nin kullandığı Acıpayam Belediyesine ait 20 KF 075 plakalı midibüs, Serinhisar ilçesi Çaylıhanı mevkisinde devrildi. Bu sırada Zafer L. yönetimindeki 35 TPV 73 plakalı tır, olay yerinde çalışma yapan park halindeki polis ve jandarma araçları ile bir otomobile çarpıp kaçtı.

Kazada, midibüs sürücüsü Değirmenci hayatını kaybetti, olay yerinde bulunan 1 polis memuru ile 1 jandarma erinin da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Denizli ve Acıpayam'daki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan tır sürücüsü Zafer L, Acıpayam'da gözaltına alındı.