Alınan bilgiye göre, Denizli'den Acıpayam istikametine giden Erol Değirmenci'nin kullandığı Acıpayam Belediyesine ait 20 KF 075 plakalı midibüs, Serinhisar ilçesi Çaylıhanı mevkisinde devrildi. Bu sırada Zafer L. yönetimindeki 35 TPV 73 plakalı tır, olay yerinde çalışma yapan park halindeki polis ve jandarma araçları ile bir otomobile çarpıp kaçtı.
Kazada, midibüs sürücüsü Değirmenci hayatını kaybetti, olay yerinde bulunan 1 polis memuru ile 1 jandarma erinin da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Denizli ve Acıpayam'daki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan tır sürücüsü Zafer L, Acıpayam'da gözaltına alındı.
Denizli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
05.08.2017 - 07:48 | Son Güncelleme: 05.08.2017 - 07:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, aralarında polis ve jandarma erinin de bulunduğu 6 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Denizli'den Acıpayam istikametine giden Erol Değirmenci'nin kullandığı Acıpayam Belediyesine ait 20 KF 075 plakalı midibüs, Serinhisar ilçesi Çaylıhanı mevkisinde devrildi. Bu sırada Zafer L. yönetimindeki 35 TPV 73 plakalı tır, olay yerinde çalışma yapan park halindeki polis ve jandarma araçları ile bir otomobile çarpıp kaçtı.
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494053 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494053.aspx
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