Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay saat 08:00 sıralarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde gerçekleşti. Bir motosiklet sürücüsü, Kerem Pembegül kontrolündeki 34 AZR 39 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kazadan dolayı köprü yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik bir süreliğine karşı şeritten akıtıldı. Araç sürücüsü Kerem Pembegül, kazanın nasıl olduğunu basın mensuplarını anlatarak, "Köprüde ilerliyordum trafik durdu motorcu arkadaş arkadan vurdu " dedi.