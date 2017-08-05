Olay saat 08:00 sıralarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde gerçekleşti. Bir motosiklet sürücüsü, Kerem Pembegül kontrolündeki 34 AZR 39 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan kazadan dolayı köprü yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik bir süreliğine karşı şeritten akıtıldı. Araç sürücüsü Kerem Pembegül, kazanın nasıl olduğunu basın mensuplarını anlatarak, "Köprüde ilerliyordum trafik durdu motorcu arkadaş arkadan vurdu " dedi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci kaza
05.08.2017 - 09:26 | Son Güncelleme: 05.08.2017 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde seyir halinde olan bir motosiklet önünde seyreden bir otomobile arkadan çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 08:00 sıralarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde gerçekleşti. Bir motosiklet sürücüsü, Kerem Pembegül kontrolündeki 34 AZR 39 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi.
Etiketler : kaza,
494062 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494062.aspx
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