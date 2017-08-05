Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum Bayat İlçesi'nde Yatukçu Mahallesi’ne yoğun olarak yağan yağmur, sele yola açtı.

İlçenin dağlık bir alanda bulunması sebebiyle yağmur suları toprakla buluşunca ilçe çamur deryasına döndü.





10 EVİ SU BASTI, ARAÇLAR ÇAMURA SAPLANDI

Sel suları kaldırım taşlarını söktü 10 evi su basarken,1 traktör, 5 otomobil çamura saplanarak büyük hasar gördü.







Bayat Belediye Başkanı Akrem Ünlü, “Aniden bastıran şiddetli yağmur birden sele dönüştü.







İlçenin sokakları sel suları ile birlikte çamur deryasına döndü. İlk belirlemelerimize göre 10 evi su basmış durumda. Bazı araçlar da büyük hasar gördü" dedi.





