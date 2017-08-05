Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Cumayanı köyünde komşu ve aynı zamanda dünür oldukları belirtilen Şaban G. ve Bülent A., Ankara’daki yakınlarının kavga ettiğini konuşurken tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Aralarında kavgayı ayırmaya çalışanların da olduğu Fuat G., Bülent A., Mustafa A., Sevgi A., Canser A., Ömer K., Meral K., Yasin B., Arif E., Dilek E., Yusuf A., Metin G., Hüseyin T., Nursel K. ve Gülseren S. yaralandı.

Yaralılar özel araçlarla ve yakındakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı.