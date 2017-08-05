Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazada araç içinde yanarak hayatını kaybedenlerin araç sürücüsü Yüksel Şentürk (49) ile araçta yolcu olarak bulunan Hikmet Uğurlu (49) ve Nurullah Kacar (51) olduğu öğrenildi. Ayrıca feci şekilde can veren Şentürk, Uğurlu ve Kacar’ın, Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi’nde ikamet ettikleri öğrenildi.

Kaza, E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Salihli yönünden, Kula yönüne gitmekte olan 45 NV 080 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı yoldaki Karayollarına ait asfalt serme makinesi finişere arkadan çarptı. Kaza sonrası alev topuna dönen otomobili ihbar üzerine olay gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri söndürdü. Hurda yığınına dönen otomobilde bulunan 3 kişi ise feci şekilde yanarak can verdi.

Kaza ilgili soruşturma devam ediyor.