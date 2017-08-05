Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollandalı sigortacı Joey Hoffman, Hollandalı arkadaşı 34 yaşındaki Björn Breukers ve Tarsuslu eşi 26 yaşındaki Derya Ün Breukers ile birlikte 8 Temmuz’da balığı, denizi ve kahvaltı mekanlarıyla ünlü Narlıkuyu’ya arazi satın alıp bir süre de tatil yapmak üzere kamp yeri aradı. Bölgede dağlık alanda arazi bakan 3 arkadaştan, Derya ile eşi Björn Breukers iddiaya göre ayrılıp geldikleri yoldan geri dönüşe geçti. Hoffman ise, "Ben tırmanamam, aşağı yola doğru gideceğim" diyerek ayrıldı. O günden sonra da izine rastlanılmadı.

Hollandalı Hoffman’ın kayıp olmasından sonra ailesinin kayıp başvurusu üzerine Jandarma ve polis bünyesinde yoğun arama çalışmaları yapıldı. Ancak, bu güne kadar yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Esrarengiz kayıp olayı ile ilgili bu güne kadar bölgede yaşayan köylülerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 60 kişinin ifadesine başvuruldu. Bu arada olayla Björn Breukers ve Türk eşi Derya Ün Breukers’un da ifadesi alındı. Çift, arazi bakarken Hoffman’dan ayrıldıklarını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını ileri sürdü.

Bu sırada olayla ilgili anlatımları sırasında uyuşturucu da kullandıklarını itiraf eden çift, uyuşturucu suçundan mahkemeye sevk edildi. Çift, denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı ayrıca yurt dışı yasağı da kondu.