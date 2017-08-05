Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede ve bağlı köylerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gümüşkümbet köyünde arıcılık yapan Ali Rıza Budak'a (59) ait 200 kovandan 100'ü sel sularına kapıldı.

Budak, 100 kovanda 130 bin arının telef olduğunu belirterek, "Eşimle burada arıcılık yapıyoruz. Şiddetli yağış başladığında arıların bulunduğu yamaca sel gelebilir diye düşündük. Hemen arıların yanına gelmek istedik ancak yol çalışması olduğu için aracımızı uzakta bıraktık. Biz gelene kadar maalesef kovanlarımızı sel götürmüş." dedi.

Mucur İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de bölgede inceleme yaparak, tutanak tuttu.