Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’dan Ordu yönüne gitmekte olan içinde 54 yolcu ile 3 otobüs mürettebatının bulunduğu özel bir firmaya ait 52 DG 448 plakalı yolcu otobüsünün saat 05:50 surlarında Kayadüzü mevkisinde kontrolden çıkarak 35 metre sürüklendikten sonra şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölenlerin otobüs şoförü İhsan Güleryüz, Murat Eyi, Seyhan Kepir, Ayşe Zengin, Murat Etgü ile Tuğçe Duran olduğu öğrenildi.

Ölen yolculardan Ordu Perşembeli Tuğçe Duran’ın Fatsa’da özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı ve İstanbul’da ailesiyle birlikte tatil yapıp dönüşe geçtiği, otobüs şoförü İhsan Güleryüz’ün de Ordu Fatsa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan 49 kişinin Amasya merkez, Merzifon, Suluova ve Samsun’daki hastanelerde tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor