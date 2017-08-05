Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1990 yılında eşi Abdurrahman Kara ile birlikte gittiği Suudi Arabistan’da ortadan kaybolan ve çıkan izdihamda hayatını kaybettiği sanılan Fahriye Kaya’nın ismi yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Kara’nın bulunması için ailesi bir televizyon programına çıkarak yardım istedi. Kara’nın o yıllarda Suudi Arabistan’da bir kişinin tecavüzüne uğradığı ve evlenmek zorunda kaldığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Suudi Arabistan ziyaretinde konuyu gündeme getirerek, Kara’nın Türkiye’ye getirilmesini istedi. Tüm bu çalışmalara rağmen annesinin hala Türkiye’ye getirilmediğini öne süren Fahriye Kara’nın oğlu Mahmut Kara, pikabını Adana Adliyesi önünde ateşe verdi. Annesinin fotoğrafını boynuna asan Kara, önce kendisini bıçakla kesmekle tehdit etti. Çevrede güvenlik önlemi alan polisi yanına yaklaştırmayan Kara’nın bir dönercinin tezgahında bulunan döner bıçağını alarak kendisini tehdit etmesi herkesi korkuttu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mahmut Kara, annesinin de namussuzluk yaptığını iddia etti. Polis tarafından ikna edilerek elindeki bıçaklar alınan Mahmut Kara gözaltına alındı.