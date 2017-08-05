Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da dün akşam şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel maddi hasara yol açtı. Sel nedeniyle Korkuteli-Tefenni yolu yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapandı.

Korkuteli ilçesine bağlı Sülekler Mahallesi'nde dün akşam etkili olan yağış nedeniyle sel baskınları meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, meyve ağaçları sel içinde kaldı. Sel sonrası onlarca dönüm tarım arazisi ile meyve bahçeleri kullanılamaz hale geldi.

YOL 3 SAAT TRAFİĞE KAPANDI



Derelerin taşması sonrasında meydana gelen sel baskınları nedeniyle Korkuteli - Tefenni yolu yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapandı. Onlarca araç yolda mahsur kalarak uzun kuyruklar oluşturdu. Korkuteli Belediyesi görevlileri

uzun bir uğraştan sonra ana yolu trafiğe açmayı başardı.

DSİ Antalya Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Bölge Müdür Yardımcısı Yüksel Tazegül, Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürü Hasan Hüseyin Öz ve AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran ile birlikte Korkuteli ilçesi Sülekler Mahallesinde taşkın yaşanan bölgeyi ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi.