Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kafenin sahibi H.Ö. ile gittiği kafede söz konusu iş yerinin işletmecisi İ.T, E.G. ve M.A.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu H.Ö, yanındaki tabancayla ateş açtı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada, kafenin önünden geçen ekipler, olaya müdahale ederek şüpheli H.Ö'yü gözaltına aldı.

Vücutlarına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İ.T. ve E.G. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. M.A.T'nin ise tedavisi sürüyor.