Edinilen bilgilere göre, Muzaffer Çakır (50) adlı balıkçı, Giresun’un Erik limanından sabah saatlerinde ’Lokum 28’ teknesiyle balığa çıktı. Ancak bir süre sonra balıkçı arkadaşlarından İsmail Yücel, Muzaffer Çakır’ın teknesini boş olarak buldu. Bunun üzerine diğer balıkçı arkadaşlarına bilgi vermesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Muzaffer Çakır’ın teknesi limana çekilirken, jandarmanın ve sahil güvenlik ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları sürüyor.
Tekneyle açılan balıkçı kayboldu
05.08.2017 - 18:28 | Son Güncelleme: 05.08.2017 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’da sabah saatlerinde teknesiyle balığa çıkan bir kişi geri dönmeyince arama çalışmaları başlatıldı.
Etiketler : Giresun,balıkçı,yaşam haberleri,
494151 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494151.aspx
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