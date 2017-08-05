Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Muzaffer Çakır (50) adlı balıkçı, Giresun’un Erik limanından sabah saatlerinde ’Lokum 28’ teknesiyle balığa çıktı. Ancak bir süre sonra balıkçı arkadaşlarından İsmail Yücel, Muzaffer Çakır’ın teknesini boş olarak buldu. Bunun üzerine diğer balıkçı arkadaşlarına bilgi vermesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Muzaffer Çakır’ın teknesi limana çekilirken, jandarmanın ve sahil güvenlik ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları sürüyor.