Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Recep Öztürk (32) yönetimindeki 06 GUN 35 plakalı otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gülay Öztürk (37), Hümeyra Öztürk (21) ve Gizem Gaş (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.