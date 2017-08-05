Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Baklan ilçesi Kirazbahçesi Mahallesi Saylan mevkiindeki bir evde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle bir anda evi sardı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evin yanında bulunan araç sıçrayan alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi, otomobilde maddi hasar meydana geldi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli’de çıkan yangın evi kül etti
05.08.2017 - 19:37 | Son Güncelleme: 05.08.2017 - 19:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’nin Baklan ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kül olurken, alevler evin yanında bulunan otomobile sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.
Etiketler : denizli,yangın,
494165 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494165.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER