Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Baklan ilçesi Kirazbahçesi Mahallesi Saylan mevkiindeki bir evde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle bir anda evi sardı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evin yanında bulunan araç sıçrayan alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi, otomobilde maddi hasar meydana geldi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.