Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu'nun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden Yüksel Batur (36) idaresindeki 06 VM 374 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan Ayşe Doğan (48), Muhammet Talha Batur (11), Emine Batur (47), Ayşe Nefise Batur (12), Nafize Doğan (70) ve Ayşe Betül Doğan (14) olmak üzere 7 kişi yaralandı. Diğer sürücüler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralı anne Emine Batur'un ambulans içinde ilk müdahalesi yapılırken söyledikleri herkesi duygulandırdı. Yaralanan çocuklarını merak eden anne Batur, "Ne olur yavrularımın bir sesini duyayım, ne olursunuz" diye sağlık görevlilerine yalvarırken, diğer sağlık görevlileri de yaralı çocuklara müdahale etti.



Yaşadığı kazayı anlatan otomobil sürücüsü Yüksel Batur, “Ben düz geliyordum. Herhangi bir şey yoktu. Bir anda araba sola çekti. Sola çekince ben de hemen düzelteyim dedim. O arada sola doğru yatmaya başladı, sağa doğru kırınca aldı aşağıya attı” dedi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.