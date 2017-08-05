Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Sason ilçesine bağlı Kavaklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenler ailesi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aynı aileden iki gurup silahlarla birbirine ateş etti. Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine köye giden jandarma ekipleri kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Batman’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.