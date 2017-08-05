Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tosya’da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve zaman zaman hızı saatte 90 kilometreyi bulan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Bahçelievler Mahallesi, Harsat Mahallesi’nde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Yine çok sayıda araç, fırtınanın sürüklediği ya da kopardığı malzemelerden dolayı hasar gördü. Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri çatısı uçan ya da çöken evleri kontrol etti.

AVM’NİN ÇATISI UÇTU

Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısındaki kiremit ve tahtaların fırtına nedeniyle uçması sonucu karşı binanın 6. katında bulunan evin oturma odasına ve balkonundan içeri girdi. Fırtınada uçan kiremit ve tahta parçalarının girdiği dairenin duvarının çökmesi sonucu apartman girişinde park halinde bulunan otomobil ve motosikletler ağır hasar gördü.





MAHALLELERİN ELEKTRİKLERİ KESİLDİ



Saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle ilçe merkezindeki birçok mahallede ve köyler elektrik kesintileri meydana geldi. Şiddetli rüzgâr nedeniyle onlarca evin çatısı, kiremit ve güneş panelleri uçtu. Binaların çatısından uçan demir parçaları ise müstakil evlerin çatısına zarar verdi. Evleri zarar gören vatandaşlar, yağmurda çocuklarıyla birlikte sokağa çıkmak zorunda kaldı.

KAVAK AĞACINA YILDIRIM DÜŞTÜ

Cumhuriyet Mahallesi’nde bir evin bahçesinde bulunan kavak ağacına yıldırım düştü. İtfaiye ekipleri yanan kavak ağacına müdahale ederek çevreye zarar vermeden söndürdü. Yaklaşık 15 dakika süren şiddeti yağmur ve dolu olayı sonrası ilçede evlerde ve merkez şehir içi yollarda hasar olayları meydana geldi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve İlçe Belediye Başkanı Kazım Şahin evleri zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AYDINDA AĞAÇ VE AYDINLATMA DİREĞİ MİNİBÜSÜN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Aydın’da şiddetli sağanak yağış ve rüzgâra dayanamayan çınar ağacı ve aydınlatma direği, durakta yolcu almak için bekleyen şehir içi minibüsünün üstüne devrildi. Şans eseri olayda ölen yada yaralanan olmadı.



Aydın’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına ya dayanamayan çınar ağacı ve aydınlatma direği Aydın Şehiriçi Özel Halk Minibüsünün üstüne devrildi. Mimar Sinan Mahallesinden, Ata Mahallesine yolcu taşıyan Basri Yaman idaresindeki 09 M 0035 plakalı 3 nolu Özel Şehiriçi Minibüsü Aydın Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yolcu almak için durağa yanaştı. Şiddetli rüzgâr ve fırtınaya dayanamayan orta refüjdeki çınar ağacı bir anda şehiriçi minibüsünün üstüne devrildi. Şans eseri olayda ölen yada yaralanan olmadı.





Şehiriçi Minibüs sürücüsü Basri Yaman, aracı durağa yanaştırdıktan hemen sonra büyük bir gürültü ile ağacın arabanın üstüne devrildiğini belirterek, “Durağa yanaştım, yolcu var mı diye baktım. Tam hareket edeceğim vakit bir rüzgâr, bir gürültü, küt diye arabanın üstünde bir ses, bir baktım aynadan ağaçla direği gördüm. 4-5 tane yolcu vardı. Allah’tan çok fazla yolcu yoktu. Bir anda bir kalabalık, karışıklık oldu. Daha sonra yolculara bu araba gidemez dedim ve ücretlerini geri iade ettim” dedi.

Olay yerine gelen Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ise, yolcuların herhangi birinde yaralanma söz konusu olmadığını ifade ederek “Çok şükür yolcularımızda herhangi bir şey yok. Mal yerine gelir, cana bir şey gelmesin” diye konuştu.



Olay sonrası Adnan Menderes Bulvarı tek taraflı trafiğe kapatılırken, ekipler yolun açılması için yoğun çaba sarf etti.





MAMAK’TA ARAÇLAR MAHSUR KALDI



Ankara'nın Mamak ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.



Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Lalahan bölgesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış, yolları göle çevirdi. Yağışa trafikte yakalanan vatandaşlar yaklaşık 1,5 saat yolda kaldı. Aşırı yağışın neden olduğu sel dolayısıyla yollar kapanırken, benzin istasyonları da zarar gördü. Yol kenarlarında dereyi andıran görüntüler oluştu.



KUŞADASI’NDA YAĞMUR



Kuşadası'nda aniden bastıran yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi.



Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında aniden bastıran yağmur Kuşadası’na bağlı Davutlar, Güzelçamlı, siteler bölgesi ile Kirazlı, Caferli, Yaylaköy ve Soğucak’ta etkili oldu. Yağmura plajda yakalananlar sürprizle karşılaşırken, kafeteryalarda oturanlar ve sahilde gezenler ise evlerine dönmek zorunda kaldı. Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı Kuşadası’nda 15 dakika süreyle etkili olan yağmurun aniden bastırmasıyla vatandaşlar hem büyük bir sürprizle karşılaştı, hem de Kuşadası'nın tüm mahallelerini etkileyen yağmurun şehir merkezine uğramaması ilginç bir tablo oluşturdu.