Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza Atatürk Bulvarı Shell kavşağında meydana geldi. Ana yolda seyir halinde olan Necip Gemik yönetimindeki 34 GRB 13 plakalı otomobile kavşaktan karşıya geçmekte olan Yücel Köse’nin kullandığı 70 AJ 510 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücü Yücek Köse yara almazken, diğer araçta bulunan sürücü Necip Gemik ve araç içerisinde bulunan Seher Gemik, Halit Burhan, Amine Seyval, Muhammet emin, Rana Gençoğlu, ve Muhittin Gençoğlu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.