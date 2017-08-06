Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kozan-Feke karayolu Sırelif mevkisinde Ali Koçyiğit’in (45) kullandığı 01 RJ 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu,içerisinde Sinan (42), Eşi Meral (41) ve oğlu Ömer Talha Doğantemur'un (20) bulunduğu park halindeki 80 KR 898 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle uçuruma yuvarlanan otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve CANKUR ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulans ve özel araçlarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doğantemur ailesi ayakta tedavi edilirken, diğer araç sürücüsü Ali Koçyiğit'in tedavisinin devam ettiği bildirildi.