Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de gençleri davul zurnayla vatanî görevlerine göndermek, bir gelenek. Ancak bütün uyarılara rağmen bu güzel gelenek başkaları için eziyete dönüştürülüyor. Sadece 3 gün önce İstanbul Eyüp’te çocuk parkındaki asker uğurlaması sırasında pompalı tüfekle açılmış: bir çocuk yaralanmıştı. Bunun üzerine Valilik, 39 ilçenin kaymakamı ve kolluk kuvvetlerine “Kurallara aykırı davranışta bulunanlara yasal müeyyideler uygulansın. Konu, sıralı amirlerce hassasiyetle takip edilsin” talimatı göndermişti. Değişen bir şey olmadı. Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki bir tünelde benzer görüntüler yaşandı. Askere giden arkadaşını uğurlamak isteyen gençler, konvoy hâlinde tüneli ulaşıma kapattı. Bazıları, bir süre eğlendikten sonra da ellerindeki silahlarla defalarca rastgele ateş açtı.