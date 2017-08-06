Türkiye’de gençleri davul zurnayla vatanî görevlerine göndermek, bir gelenek. Ancak bütün uyarılara rağmen bu güzel gelenek başkaları için eziyete dönüştürülüyor. Sadece 3 gün önce İstanbul Eyüp’te çocuk parkındaki asker uğurlaması sırasında pompalı tüfekle açılmış: bir çocuk yaralanmıştı. Bunun üzerine Valilik, 39 ilçenin kaymakamı ve kolluk kuvvetlerine “Kurallara aykırı davranışta bulunanlara yasal müeyyideler uygulansın. Konu, sıralı amirlerce hassasiyetle takip edilsin” talimatı göndermişti. Değişen bir şey olmadı. Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki bir tünelde benzer görüntüler yaşandı. Askere giden arkadaşını uğurlamak isteyen gençler, konvoy hâlinde tüneli ulaşıma kapattı. Bazıları, bir süre eğlendikten sonra da ellerindeki silahlarla defalarca rastgele ateş açtı.
Yine asker uğurlama terörü! Kanunî müeyyide neyse uygulansın
06.08.2017 - 08:37 | Son Güncelleme: 06.08.2017 - 08:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valiliği “Gerekli cezalar verilsin” talimatı gönderdi ama taşkınlıklar devam ediyor. Son olay Sultangazi’de...
Etiketler : istanbul,kocaeli,asker uğurlama,
494261 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494261.aspx
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