Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde gelen yolcu katında, havalimanından aldıkları yolcuları karayoluyla farklı şehirlere götüren iki seyahat firmasının çalışanları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi bıçakla yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis bazı şüphelileri gözaltına aldı.Polisin olay yeri ve çevresindeki güvenik amaçlı bekleyişi devam ediyor.