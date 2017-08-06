Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde gelen yolcu katında, havalimanından aldıkları yolcuları karayoluyla farklı şehirlere götüren iki seyahat firmasının çalışanları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi bıçakla yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis bazı şüphelileri gözaltına aldı.Polisin olay yeri ve çevresindeki güvenik amaçlı bekleyişi devam ediyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga: 5 yaralı
06.08.2017 - 10:40 | Son Güncelleme: 06.08.2017 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, karayolu taşımacılığı yapan iki seyahat firmasının çalışanları arasında çıkan kavgada, 5 kişi bıçakla yaralandı.
Etiketler : Sabiha Gökçen Havalimanı,kavga,
494273 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494273.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER