Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, terörle mücadele operasyonları kapsamında yurt içinde meydana gelen olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamaya göre; Muş Malazgirt’te bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik icra edilen operasyonda 12 iş birlikçi şahıs yakalandı. Batman Kozluk’ta, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde, araziye gizlenmiş 2 sırt çantası içerisinde; 62 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir adet gece görüş dürbünü, bir el yapımı patlayıcı elektronik devresi, bir el telsizi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında, Hakkari Şemdinli’de bir el yapımı patlayıcı, Bitlis Hizan’da 2 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 3 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Şanlıurfa Ceylanpınar’da, yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan PYD/PKK bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı. Bingöl Yayladere’de icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı.Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.