Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kars-Arpaçay Karayolu Atçılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Kars’tan Arpaçay istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AG 828 plakalı otomobil ile Arpaçay’dan Kars’a seyir halinde olan Baytekin Yerdelen idaresindeki 36 AL 918 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada karı koca Baytekin Yerdelen ve Tülin Yerdelen olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.Olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 ekibi sevke edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Öte yandan Kars-Arpaçay Yolu tek taraflı olarak trafiğe kapatılırken, trafik tek şeritten verildi. Olay yerinde hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri savcının incelemesinin ardından Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, çiftin bir yakınlarının düğünden döndüğü öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.