Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı cadde üzerinde iş yerleri bulunan ve dün de kavga eden iki grup arasında yaşanan tartışma, taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, grupları güçlükle ayırdı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.