Olay, merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı cadde üzerinde iş yerleri bulunan ve dün de kavga eden iki grup arasında yaşanan tartışma, taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, grupları güçlükle ayırdı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Diyarbakır’da silahlı, bıçaklı kavga: 3 yaralı
06.08.2017 - 13:50 | Son Güncelleme: 06.08.2017 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : diyarbakır,silahlı bıçaklı kavga,
494313 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494313.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER